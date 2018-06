Kampala (AFP) Die USA haben eine Terrorwarnung für ihre Bürger im ostafrikanischen Uganda herausgegeben. Die US-Botschaft in der Hauptstadt Kampala erklärte am Mittwoch, sie habe entsprechende Hinweise erhalten, dass Angriffe auf Orte, an denen sich westliche Bürger aufhalten, möglich seien. Eine Attacke könne unmittelbar bevorstehen, erklärte die US-Vertretung. Sie strich nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen mehrere Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen in Hotels geplant waren.

