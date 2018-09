Genf (AFP) Kurz vor den womöglich entscheidenden Gesprächen im Atomstreit mit dem Iran haben sich die USA optimistisch gezeigt, dass bis zum Ablauf der selbst gesetzten Frist am kommenden Dienstag eine Einigung erzielt werden kann. "Wir glauben fest daran, dass wir das bis zum 31. (März) fertig bekommen können", sagte ein hochrangiger US-Diplomat in der Nacht zum Donnerstag in der Schweiz.

