Berlin (AFP) Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Airberlin steckt weiter in der Krise. Für das Geschäftsjahr 2014 ergebe sich nach vorläufigen Berechnungen ein Nettoverlust zwischen 361,7 und 386,7 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Damit würde sich das Minus im Vergleich zu 2013, als es bei 315,5 Millionen Euro gelegen hatte, noch vergrößern. Der Konzernumsatz blieb den Angaben zufolge stabil bei 4,16 Milliarden Euro. Nähere Angaben will Airberlin am Freitag machen; endgültige Zahlen sollen im April veröffentlicht werden.

