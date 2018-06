Berlin (AFP) Bayern ist mit der Forderung gescheitert, die Balkanstaaten Kosovo, Montenegro und Albanien als sichere Herkunftstaaten für Flüchtlinge einzustufen. Die Bundesländer sprachen sich in der Bundesratssitzung am Freitag in Berlin mehrheitlich gegen den Vorstoß aus. Damit sollten Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern leichter abgelehnt werden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.