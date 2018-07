Köln (AFP) Der Co-Pilot der Germanwings-Maschine hätte aus Krankheitsgründen am Absturztag nicht im Cockpit sitzen dürfen - eine Krankschreibung hat Andreas L. offenbar zerrissen. Darauf deuten Funde in seinen Wohnungen hin, wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitag mitteilte. Als Reaktion auf den Absturz führen die deutschen Fluggesellschaften nun verschärfte Cockpit-Regeln ein. Bundespräsident Joachim Gauck nahm derweil in Haltern an einem Trauergottesdienst teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.