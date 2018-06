Berlin (AFP) Die deutsche Fluggesellschaft Germania hat nach dem offenbar absichtlich herbeigeführten Absturz der Germanwings-Maschine die sogenannte Zwei-Personen-Regel im Cockpit eingeführt. Das Unternehmen reagiere damit auf den vorläufigen Ermittlungsstand zum Flugzeugabsturz in Südfrankreich, erklärte Germanwings am Freitag in Berlin. Die Regelung sei vorläufig und gelte ab sofort.

