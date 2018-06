Athen (AFP) Die griechische Regierung hat nach eigenen Angaben eine aktualisierte Liste mit Reformvorschlägen ausgearbeitet. Experten würden am Freitag nach Brüssel reisen und die Vorschläge dort am Samstag mit Vertretern der Geber erörtern, hieß es aus Regierungskreisen in Athen. Einem Regierungspapier zufolge sollen die Maßnahmen Einnahmen von drei Milliarden Euro bringen, ohne dass Einschnitte bei Löhnen und Renten vorgenommen werden müssten. Außerdem sollen die Reformen demnach ein Wachstum der krisengeplagten griechischen Wirtschaft um 1,4 Prozent ermöglichen.

