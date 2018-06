Berlin (AFP) Union und SPD haben am Freitag gegen den Willen der Opposition die abschließende Beratung über die umstrittene Pkw-Maut auf die Tagesordnung des Bundestags gebracht. Die Koalitionsfraktionen stimmten am Morgen für die Aufsetzung, Linke und Grüne dagegen. Üblicherweise legen alle Fraktionen gemeinsam die Tagesordnung für den Bundestag fest. Hintergrund des Konflikts waren vor allem letzte Änderungen an dem Gesetzentwurf zur Maut, auf die sich Union und SPD erst zu Wochenbeginn verständigt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.