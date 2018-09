Paris (AFP) Pilotenvereinigungen haben nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen angeprangert, dass Ermittlungsergebnisse schnell an die Presse durchsickerten. Der europäische Pilotenverband European Cockpit Association (ECA) sprach am Freitag von einer "schweren Verletzung der grundlegenden und weltweit anerkannten Regeln für Ermittlungen von Unfällen". Der Verband kritisierte, dass zuerst die US-Zeitung "New York Times" und dann die Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Donnerstag unter Berufung auf Ermittler Angaben zu auf dem Stimmrekorder sichergestellten Aufzeichnungen gemacht hatten.

