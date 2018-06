Sanaa (AFP) Begleitet von Vorwürfen gegen den Iran hat die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition ihre Angriffe auf Ziele der schiitischen Huthi-Miliz im Jemen ausgeweitet. Medien und Augenzeugen zufolge wurden am Freitag mehrere Ziele in der Hauptstadt Sanaa attackiert. Auch in der Provinz Amra und im Norden des Landes gab es laut Einwohnern Angriffe. Mindestens 39 Zivilisten wurden seit dem Beginn der Luftangriffe getötet.

