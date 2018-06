Brüssel (AFP) Biertrinker in Europa können sich womöglich schon bald direkt auf der Flasche über die Kalorien ihres Getränks informieren. Wie die Vereinigung Brauer in Europa am Donnerstag mitteilte, einigten sich vier der größten weltweiten Brauereien - AB Inbev, SABMiller, Carlsberg und Heineken - auf Pläne, diese Informationen auf den Produkten anzugeben. "Wir möchten, dass die Konsumenten in Europa die Bierzutaten kennen und erfahren, wie sie in einen ausgewogenen Lebensstil passen", erklärte der Chef der Vereinigung, Pierre-Olivier Bergeron.

