Sarre-Union (SID) - Die U18-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben den ersten von zwei Vergleichen mit Frankreich 2:1 (1:0) gewonnen. In Sarre-Union erzielten Enis Bunjaki (7.) von Eintracht Frankfurt und Cedric Teuchert (54.) vom 1. FC Nürnberg die Treffer beim ersten Auftritt der Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier in diesem Jahr. Die Gastgeber kamen in der 77. Minute zum Anschlusstreffer. Das zweiten Duell dieser beiden Nachwuchsteams findet am Montag (19.00 Uhr) in Biesheim statt.