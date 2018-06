Sevilla (SID) - Fußball-Europameister Spanien bleibt in der EM-Qualifikationsgruppe C dem weiterhin verlustpunktfreien Spitzenreiter Slowakei auf den Fersen. Die Iberer feierten in Sevilla gegen die bis dato punktgleiche Ukraine mit 1:0 (1:0) ihren vierten Sieg im fünften Spiel.

Alvaro Morata von Juventus Turin sicherte mit seinem Tor in der 28. Minute den zweiten Tabellenplatz mit zwölf Punkten ab, der die direkte Qualifikation für die Endrunde in Frankreich (10. Juni bis zum 10. Juli 2016) bedeuten würde. Juan Bernat von Bayern München wurde in der 78. Minute eingewechselt. Torhüter Iker Casillas bestritt sein 100. Pflicht-Länderspiel für die Seleccion (161 insgesamt).

Bereits 15 Zähler auf dem Konto hat die Slowakei nach dem lockeren 3:0 (3:0) gegen Luxemburg in Zilina. Peter Pekarik von Hertha BSC (40.) besorgte den dritten Treffer, zuvor waren der frühere Kaiserslauterer Adam Nemec (10.) und Vladimir Weiss (21.) erfolgreich. Im Oktober hatten die Slowaken mit einem 2:1 gegen Spanien für Aufsehen gesorgt und kommen ihrer ersten EM-Endrunden-Teilnahme immer näher.

Im dritten Spiel der Gruppe unterlag Mazedonien in Skopje Weißrussland mit 1:2 (1:1). Maksim Bardachow (82.) schoss das Siegtor für die Gäste, die mit vier Punkten Mazedonien (drei) überholten. Der Rückstand beider Mannschaften auf die Ukraine, die Play-off-Platz drei belegt, ist mit fünf bzw. sechs Punkten bereits groß.