Nordhorn (SID) - Bundesligist Werder Bremen hat sich in einem Test gegen die Fußball-Nationalmannschaft des Kosovo 2:0 (1:0) durchgesetzt. Ohne neun Profis, die mit diversen Nationalmannschaften unterwegs sind, fehlte den Norddeutschen aber über weite Strecken der Spielfluss.

Levent Aycicek, der an der Weser gerade erst seinen Vertrag bis 2018 verlängert hat, brachte Werder vor 4000 Zuschauern in Nordhorn mit einem herrlichen Freistoß in der 27. Minute in Führung. Der eingewechselte Fin Bartels machte in der 88. Minute den Sieg perfekt. Gegen die Gäste, die am Dienstag ein 0:0 bei Eintracht Frankfurt verbucht hatten, hatte zuvor der starke Werder-Torwart Koen Casteels nach der Pause mehrmals einen möglichen Ausgleich verhindert.