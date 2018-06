Rom (AFP) Tomaten, Kräuter, Käse: So kurz die Grundzutatenliste für eine echte Pizza aus Neapel ist, so lieb ist den Italienern ihr typisches Gericht. Die Nationale Italienische Unesco-Kommission bestimmte am Donnerstag die Pizza aus Neapel zur Kandidatin für die Weltkulturerbeliste der UN-Organisation, wie italienische Medien am Abend berichteten. Damit solle die "Kunst der neapolitanischen Pizzabäcker" gewürdigt werden.

