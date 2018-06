Tokio (AFP) Ein Beamter in Japan hat sich zusätzliche Urlaubstage erschlichen, indem er Todesfälle in seiner Familie vortäuschte. Der 60-jährige Shigenori Natori nahm innnerhalb von fünf Jahren insgesamt 16 Tage frei, weil er angeblich zwölf Verwandte verloren hatte, wie ein Sprecher der Stadt Sendai im Nordosten Japans am Freitag sagte. Der Beamte fälschte dazu Dokumente mit den Namen von noch lebenden Menschen oder erfand Namen.

