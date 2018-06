Tokio (AFP) Arbeitnehmer in Japan sollen sich von der Tradition der langen Arbeitstage verabschieden, um die Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Die Regierung wolle die Bevölkerung dazu anregen, morgens früher mit der Arbeit zu beginnen, damit sie ihre Abende mit ihren Familien und Freunden verbringen können, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Freitag in Tokio. Die Angestellten der Zentralverwaltung sollen demnach ab Sommer mit gutem Beispiel vorangehen, die Mitarbeiter der Unternehmen und örtlichen Behörden sollen folgen.

