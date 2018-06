Phnom Penh (AFP) In Kambodscha ist am Freitag eine 29-Jährige wegen Organhandels zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Stiefvater und ihr Schwager wurden als Komplizen zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, wie das Gericht in Phnom Penh mitteilte. Es war das erste Urteil wegen Organhandels in dem armen südostasiatischen Land.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.