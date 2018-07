Haltern (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat den Angehörigen der Absturzopfer Unterstützung versprochen. Nach dem Besuch eines Gedenkgottesdienstes im westfälischen Haltern sagte er, es entstehe ein "Band des Mitleidens und Mittrauerns". Das Präsidialamt hatte den Besuch Gaucks auf Bitten der Verantwortlichen in Haltern vorher nicht bekannt gegeben. Die Stadt ist von dem Unglück in Südfrankreich besonders betroffen: Eine Gruppe von 16 Schülern und zwei Lehrerinnen aus Haltern befand sich an Bord der abgestürzten Maschine.

