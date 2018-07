Russland-Keeper Akinfejew von Feuerwerkskörper am Kopf getroffen

Podgorica (dpa) - Skandal beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Montenegro und Russland: Der russische Nationaltorhüter Igor Akinfejew ist beim Spiel in Podgorica am Freitagabend nach gut 20 Sekunden von einem Feuerwerkskörper am Kopf getroffen worden. Der Keeper verletzte sich bei der Aktion und wurde auf einer Trage vom Platz gebracht. Der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin unterbrach das Spiel und schickte beide Mannschaften in die Kabine. Nach einer 35-minütigen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

England weiter auf EM-Kurs - Xhaka und Seferovic treffen für Schweiz

London (dpa) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft eilt mit großen Schritten der EM-Teilnahme entgegen. Die Three Lions kamen am Freitag beim souveränen 4:0 (2:0) gegen Litauen zum fünften Sieg im fünften Spiel. Sie liegen damit in der Gruppe E weiter sechs Punkte vor der Schweiz und Slowenien. Die Schweizer besiegten Estland mit 3:0 (2:0), Slowenien löste mit einem 6:0 (1:0) gegen Außenseiter San Marino die Pflichtaufgabe. In Luzern trafen der Gladbacher Granit Xhaka (27.) und Haris Seferovic von Eintracht Frankfurt (80.) für die Schweiz. Das Führungstor hatte Fabian Schär (17.) besorgt.

Leitner rettet deutschen U21-Fußballern 2:2 gegen Italien

Paderborn (dpa) - Die deutschen U21-Fußballer bleiben auch im EM-Jahr unbesiegt. Im vorletzten Testspiel vor der EM-Endrunde erreichte die Elf von Trainer Horst Hrubesch am Freitagabend ein 2:2 (0:1) gegen Rekord-Europameister Italien. Vor 11 106 Zuschauern in der Benteler-Arena in Paderborn erzielten Leonardo Bittencourt (56. Minute) und Moritz Leitner (85./Foulelfmeter) die Tore für die deutsche Mannschaft. Marcello Trotta (38.) und Simone Verdi (78.) trafen für die Gäste. Im letzten Testspiel tritt die DFB-Elf am Montagabend in England an.

Zweimal Verlängerung: Adler und DEG gewinnen DEL-Halbfinalauftakt

Mannheim/Ingolstadt (dpa) - Mit knappen Siegen sind der Topfavorit Adler Mannheim und das Überraschungsteam Düsseldorfer EG in die Halbfinal-Serien um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gestartet. Beide setzten sich am Freitagabend jeweils in der Verlängerung durch. Hauptrunden-Sieger Mannheim behauptete sich nach 74 Minuten gegen die Grizzly Adams Wolfsburg mit 5:4. Die Düsseldorfer gewannen mit 2:1 bei Titelverteidiger ERC Ingolstadt. Am Sonntag (14.30 Uhr) stehen sich die Kontrahenten erneut gegenüber.

Causa Pechstein: CAS verteidigt sich nach Münchner Richterspruch

Lausanne/München (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat sich mehr als zwei Monate nach der aufsehenerregenden Kritik des Münchner Oberlandesgerichts in der Causa Claudia Pechstein gewehrt. Im Schadensersatzprozess der Eisschnellläuferin hatte das OLG Mitte Januar unter anderem die Neutralität des CAS infrage gestellt, weil bei der Nominierung der Lausanner Richter Verbände gegenüber Sportlern bevorteilt würden. In einer Stellungnahme vom Freitag wies der CAS nun vage darauf hin, dass seit Pechsteins Dopingprozess im Jahr 2009 Reformen stattgefunden hätten, ohne aber Details zu nennen.

Katalonien-Rundfahrt: Porte Spitzenreiter - Valverde Tagessieger

Valls (dpa) - Radprofi Alejandro Valverde hat sich die drittletzte Etappe der 95. Katalonien-Rundfahrt in Nordspanien gesichert. Der Spanier siegte am Freitag nach 195,4 Kilometern in Valls im Alleingang mit fünf Sekunden Vorsprung vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran, dem Italiener Paolo Tiralongo und dem Australier Richie Porte, der die Führung im Gesamtklassement von dem Belgier Bart de Clerq übernahm. Porte, der bereits Paris-Nizza gewann, trennen vom zweifachen Tour-de-France-Sieger Alberto Contador jetzt nur sieben Sekunden.

Golfprofi Siem verpasst Cut - Fünf Deutsche in Agadir in Runde drei

Agadir (dpa) - Golfprofi Marcel Siem hat bei der Trophée Hassan II in Marokko überraschend den Cut verpasst. Einer guten 68er zum Auftakt ließ der Ratinger am Freitag eine enttäuschende 79er Runde folgen und verpasste mit 147 Schlägen die Qualifikation für die beiden Schlussrunden. Bester Deutscher zur Halbzeit war Bernd Ritthammer. Der Nürnberger spielte eine 70er Runde und verbesserte sich mit 141 Schlägen auf den geteilten 18. Platz. Auch Florian Fritsch, Marcel Schneider (beide 142), Moritz Lampert (143) und Maximilian Kieffer (146) schafften den Cut.

Struff als dritter Deutscher in Miami ausgeschieden

Miami (dpa) - Für Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist das ATP-Masters-Turnier in Miami nach der zweiten Runde beendet. Die Nummer 72 der Weltrangliste aus Warstein unterlag am Freitag dem favorisierten Spanier Guillermo Garcia Lopez mit 4:6, 4:6. Struff ist somit nach Benjamin Becker und Michael Berrer als dritter Deutscher beim mit 5,38 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Event ausgeschieden.

Fußoperation und Saisonende für NBA-Superstar Kevin Durant

Oklahoma City (dpa) - Für Basketball-Superstar Kevin Durant ist die laufende NBA-Saison vorzeitig beendet. Der 26 Jahre alte Flügelspieler der Oklahoma City Thunder, der sowohl 2013 als auch 2014 zum MVP der Liga gewählt worden war, muss sich zu Beginn kommender Woche in New York einer Fußoperation unterziehen. Das teilte sein Club am Freitag mit.