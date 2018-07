Stockholm (AFP) Der schwedische Literaturnobelpreisträger Tomas Tranströmer ist tot. Der Lyriker, der 2011 für seine ausdrucksstarken Gedichte mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden war, starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren, wie der schwedische Bonnier-Verlag und die Nobelstiftung am Freitag in Stockholm mitteilten. Tranströmer hatte bereits 1990 einen Schlaganfall erlitten, der ihn teilweise lähmte und sein Sprachvermögen stark eingeschränkt hatte.

