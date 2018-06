Genf (AFP) Nach Auffassung des Internationalen Luftfahrtverbandes (IATA) sollten die Ermittlungen zu dem Germanwings-Absturz in Frankreich zunächst abgeschlossen werden, bevor konkrete Sicherheitsmaßnahmen beschlossen werden. "Es ist zwingend, dass die Untersuchung komplett abgeschlossen wird, um die Maßnahmen zu bestimmen, die verhindern können, dass sich so eine Tragödie wiederholt", erklärte die IATA am Freitag in Genf. Den Sicherheitsinteressen der Luftfahrt sei besser gedient, wenn die Überlegungen auf gründlichen und abschließenden Informationen zu einem Unfall basierten.

