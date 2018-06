Freetown (AFP) In Sierra Leone hat am Freitag eine dreitägige Ausgangssperre begonnen, mit der die Behörden die Ebola-Epidemie in den Griff bekommen wollen. Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres müssen die sechs Millionen Einwohner tagelang zu Hause bleiben. In dieser Zeit sollen 26.000 Freiwillige von Tür zu Tür gehen, um mögliche noch unerkannte Ebola-Fälle aufzuspüren und die Bevölkerung über Schutzmaßnahmen zu informieren. Die Aufklärungskampagne soll an den ersten drei Samstagen im April fortgesetzt werden.

