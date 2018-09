Singapur (AFP) Zehntausende Bewohner von Singapur haben am Freitag Abschied vom Staatsgründer Lee Kuan Yew genommen. Auch bis zu zehnstündige Wartezeiten vor dem Parlamentsgebäude hielten die Einwohner des asiatischen Stadtstaats nicht davon ab, dem Politiker die letzte Ehre zu erweisen. Die von dem Ansturm überraschten Behörden wiesen die Menschen schließlich an, sich nicht mehr in die Schlange einzureihen, sondern einen der über die Stadt verteilten 18 eigens eingerichteten Trauerorte aufzusuchen.

