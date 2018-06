Beirut (AFP) Islamistische Rebellen um die Al-Nusra-Front haben nach Berichten von Beobachtern am Freitag ihren Vormarsch auf das Zentrum der syrischen Provinzhauptstadt Idlib fortgesetzt. Nach erbitterten Kämpfen mit dutzenden Toten hätten die Islamisten am Freitag weitere Vororte von den Regierungstruppen erobert, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. In der Nacht zum Freitag seien 26 Islamisten und vier Soldaten getötet worden, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Abdel Rahman. Die Lage in der Stadt ist nach Angaben von Aktivisten äußerst angespannt. Die Bewohner säßen angesichts der kämpfe in ihren Häusern fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.