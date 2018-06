Washington (AFP) Syriens Machthaber Baschar al-Assad hat sich zu Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Bürgerkriegs in seinem Land bereit erklärt. Bedingung sei, dass die Gespräche "auf gegenseitigem Respekt gründen", sagte er dem US-Sender CBS in einem Interview für eine Sonntagssendung, aus der Auszüge am Donnerstag veröffentlicht wurden. "In Syrien könnten wir sagen: im Prinzip ist jeder Dialog eine positive Sache", sagte Assad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.