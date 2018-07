Miami (SID) - Sabine Lisicki hat das deutsche Fed-Cup-Duell gegen Julia Görges in einem Marathon-Match gewonnen. Die frühere Wimbledonfinalistin aus Berlin setzte sich in der zweiten Runde des WTA-Turniers auf der Insel Key Biscayne vor der Küste Miamis nach 2:46 Stunden mit 7:6 (7:1), 6:7 (5:7) und 6:4 durch.

Für Lisicki war es im dritten Duell mit der Bad Oldesloerin der zweite Sieg, diesen ebnete sie mit drei Breaks im dritten Satz. 2007 hatte Lisicki in Budapest gewonnen, vier Jahre später war Görges in Stuttgart erfolgreich gewesen.

Sabine Lisicki setzte damit ihren Aufwärtstrend fort. Beim vorangegangenen Turnier in Indian Wells/Kalifornien hatte sie das Halbfinale erreicht, nachdem sie zuvor bei sechs Turnieren des Jahres fünfmal an der Auftakthürde gescheitert war. In der Weltrangliste hat sie sich inzwischen auf Position 21 verbessert und ist damit drittbeste Deutsche hinter Andrea Petkovic (Darmstadt/10.) und Angelique Kerber (Kiel/15.).

In der dritten Runde des mit 5,38 Millionen Dollar dotierten Turniers trifft Lisicki nun auf die ehemalige Weltranglistenerste Ana Ivanovic (Serbien/Nr. 5), die mühsam gegen die US-Qualifikantin Irina Falconi 7:5, 6:7 (4:7), 6:3 gewann.

Am Freitag sollte zudem noch Angelique Kerber ihr Match gegen die Britin Heather Watson betreiten, doch das schlechte Wetter machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Beim Stand von 7:5 wurde wegen starken Regens abgebrochen. Qualifikantin Tatjana Maria (Bad Saulgau) konnte gegen die Kanadierin Eugenie Bouchard (Nr. 6) sogar nur drei Punkte (30:15) spielen. Beide Partien wurden auf Samstag verschoben.

Ebenfalls noch im Rennen ist Andrea Petkovic, die am Samstag gegen die Französin Kristina Mladenovic spielt.