Genf (AFP) Der UN-Menschenrechtsrat befasst sich am kommenden Mittwoch in einer Sondersitzung mit Übergriffen der Islamistengruppe Boko Haram in Nigeria und angrenzenden Ländern. Wie der Präsident des Gremiums, der deutsche Diplomat Joachim Rücker, am Freitag mitteilte, stellte Algerien im Auftrag der Gruppe der afrikanischen Länder einen entsprechenden Antrag. Dafür stimmte mehr als das zur Einberufung einer Sondersitzung erforderliche Drittel der Mitgliedstaaten.

