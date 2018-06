Genf (AFP) Der UN-Menschenrechtsrat hat Nordkorea wegen systematischer Entführungen von Ausländern scharf kritisiert. In einer am Freitag verabschiedeten Resolution ist von systematischen Entführungen, verweigerten Rückreisen und Verschwindenlassen im "großen Stil und als Bestandteil staatlicher Politik" die Rede. In einem im Februar vergangenen Jahres veröffentlichten Bericht, der von den Vereinten Nationen in Auftrag gegeben worden war, war von schätzungsweise 200.000 Menschen aus mindestens zwölf Ländern die Rede, die von oder in Nordkorea verschleppt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.