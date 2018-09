Prag (AFP) An einem US-Militärkonvoi, der von Polen aus über Tschechien nach Deutschland unterwegs ist, scheiden sich in Prag die Geister. Gegen den für Sonntagmorgen an der tschechischen Grenze erwarteten Militärtross gingen in der tschechischen Hauptstadt am Samstag etwa 300 Menschen auf die Straße. Etwa ebenso viele fanden sich auf dem Wenzelsplatz ein, um ihre Verbundenheit mit den USA und der NATO-Militärallianz zu demonstrieren. Bereitschaftspolizisten trennten die beiden Lager voneinander.

