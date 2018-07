Lausanne (AFP) Vor dem Fristablauf am Dienstag haben in Lausanne die wohl entscheidenden Beratungen über das iranische Atomprogramm begonnen. Nach mehr als zehnjährigen Verhandlungen mit Teheran "beginnt hier sozusagen das Endspiel", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Samstag in der Schweiz. Der iranische Präsident Hassan Ruhani telefonierte nach eigenen Angaben mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.