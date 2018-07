Lausanne (AFP) US-Außenminister John Kerry wird am Samstag nach US-Angaben Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und den französischen Außenminister Laurent Fabius zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm treffen. Es werde mittags im schweizerischen Lausanne ein "Arbeitsessen" der drei Minister geben, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums am Samstag in Lausanne. Zuvor werde Kerry bei einem separaten Treffen mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif sprechen.

