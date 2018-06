Sandhausen (SID) - Jonas Föhrenbach vom SC Freiburg hat die deutschen U19-Fußball-Junioren zum ersten Sieg in der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde geschossen. Der 19-Jährige traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum 3:2 (0:0) gegen Irland in Sandhausen. Die Gäste hatten zwischenzeitlich 2:1 geführt. Die beiden anderen deutschen Tore erzielten Nadiem Amiri (52.) und Lucas Cueto (82.).