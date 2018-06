Doha (SID) - Xavi folgt Raúl in die Wüste: Der spanische Mittelfeldstar wechselt im Sommer voraussichtlich zum katarischen Hauptstadtklub Al-Sadd SC. Dort tritt der Altstar des FC Barcelona in die Fußstapfen seines Landsmanns Raúl, der 2012 vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 für zwei Jahre nach Katar gegangen war.

Al-Sadd bestätigte am Samstag zuerst die Verpflichtung des Weltmeisters von 2010, schränkte später jedoch ein: "Es wird noch immer verhandelt." Barca will dem 35-Jährigen trotz eines Vertrages bis 2016 keine Steine in den Weg legen. "Er hat sich das Recht verdient, selbst über seine Zukunft zu entscheiden", sagte Klubpräsident Josep Maria Bartomeu: "Wenn er sich entscheidet zu gehen, hat er unsere volle Unterstützung."

Xavi, der in seiner Profikarriere bislang nur für den FC Barcelona gespielt hat und mit den Katalanen dreimal die Champions League gewann, soll nach spanischen Medienberichten in Doha einen Dreijahresvertrag erhalten und zehn Millionen Euro im Jahr verdienen. Beim spanischen WM-Triumph 2010 sowie bei den EM-Finalsiegen 2008 und 2012 zählte der Mittelfeldmotor zu den entscheidenden Spielern.