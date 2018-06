Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Josh Duhamel (42) hat seiner Frau, Black-Eyed-Peas Sängerin Fergie, via Twitter Geburtstagsgrüße überbracht.

"Happy Birthday für mein Mädchen", schrieb er am Freitag in dem Kurznachrichtendienst: "40 hat noch nie so gut ausgesehen!". Dazu stellte der "Transformers"-Star ein Foto von einem riesigen Geburtstagskuchen vor einer eleganten Partykulisse. Fergie bläst darauf die Kerzen auf der Torte aus.

Die "Glamorous"-Sängerin feierte am Freitag ihr Jubiläum. Seit 2009 ist Fergie mit dem Schauspieler verheiratet. Das Paar hat einen 19 Monate alten Sohn mit dem Namen Axl.

Josh Duhamel auf Twitter