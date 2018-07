Sepang (dpa) - Die Jagd auf die Pole Position für das zweite Formel-1-Saisonrennen in Malaysia dürfte erneut zu einem Teamduell bei Mercedes werden. Die Chancen, dass ein Konkurrent dem dominierenden Silberpfeil-Duo in der Qualifikation in die Quere kommt, sind äußerst minimal.

Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg trumpften in den beiden Trainingseinheiten auf dem Sepang International Circuit trotz diverser Probleme so stark auf, dass die Konkurrenten unter normalen Bedingungen chancenlos scheinen. Schon im Vorjahr beherrschten die Mercedes-Stars die Zeitenjagd. Rosberg hatte hier mit elf Poles die Oberhand vor seinem britischen Rivalen (7). Beim Saisonauftakt in Australien vor zwei Wochen schnappte sich Hamilton vor dem Deutschen die Top-Position.

Wesentlich wahrscheinlicher als eine Niederlage beider Mercedes-Fahrer ist angesichts der Wetterprognose ein Wolkenbruch während der Qualifikation (10.00 Uhr MESZ/RTL und Sky). Um 17.00 Uhr Ortszeit sollen bei dem Tropen-Event noch gefühlte 35 Grad (real 29 Grad) bei 77 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen. Das Regenrisiko stufte der malaysische Wetterdienst während dieser für die Startaufstellung entscheidenden Stunde auf 47 Prozent ein.

Strecken-Infos

FIA-Vorschau