Köln (SID) - Beim Qualifying zum Großen Preis von Malaysia in Sepang wird ab 10.00 Uhr die Pole Position vergeben. Die beiden Mercedes-Boliden von Auftaktsieger und Weltmeister Lewis Hamilton sowie dem in Melbourne zweitplatzierten Nico Rosberg sind die klaren Favoriten. Der viermalige Champion Sebastian Vettel will die beiden Sternfahrer in seinem Ferrari zumindest etwas ärgern.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft darf sich im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei keinen weiteren Patzer erlauben. Das Oranje-Team belegt in der Quali-Gruppe A mit nur sechs Punkten aus vier Spielen lediglich den dritten Platz, gefolgt von den Türken, die vier Zähler aufweisen. Tschechien hat als Tabellenführer zwölf, Island als Zweiter neun Punkte. Anstoß in Amsterdam ist um 20.45 Uhr.

Ohne deutsche Beteiligung findet die Kür der Herren bei der WM in Shanghai statt. Der Olympia-Achte Peter Liebers aus Berlin war nach schweren Patzern im Kurzprogramm ausgeschieden. In der zweiten Entscheidung des Tages wird die Weltmeisterin ermittelt. Hier hatte sich die EM-Neunte Nicole Schott aus Essen als 19. für die Kür qualifiziert.