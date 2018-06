Los Angeles (AFP) Der Venezolaner Gustavo Dudamel hat seinen Vertrag als Dirigent der Philharmoniker von Los Angeles verlängert. Der 34-Jährige habe sich bis zur Saison 2021/2022 an das Orchester gebunden, teilte das Los Angeles Philharmonic am Freitag mit. Bislang lief der Kontrakt des Star-Dirigenten, der seit 2009 in Los Angeles arbeitet, bis zur Saison 2018/2019.

