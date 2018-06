Scharm el Scheich (AFP) Die Arabische Liga hat angesichts der zahlreichen Gewaltkonflikte in der Region die Gründung einer militärischen Eingreiftruppe beschlossen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich auf "Prinzipien" zum Aufbau der Einheit, wie der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Sonntag beim Gipfeltreffen der Liga in Scharm el Scheich mitteilte. Der derzeitige Einsatz einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen soll bis zur Kapitulation der dortigen Huthi-Rebellen fortgesetzt werden.

