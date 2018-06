Berlin (AFP) Schauspieler Wotan Wilke Möhring bekommt als "Tatort"-Kommissar eine neue Partnerin. Künftig werde Franziska Weisz in der ARD-Krimireihe an seiner Seite zu sehen sein, berichtete die "Bild am Sonntag". Die Österreicherin löse Petra Schmidt-Schaller ab, die ihren Vertrag nach nur sechs Fällen als "Tatort"-Kommissarin Katharina Lorenz nicht verlängert habe. Schmidt-Schaller werde aber noch zweimal im "Tatort" zu sehen sein, am Ostermontag sowie im Herbst.

