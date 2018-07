Berlin (AFP) Am Absturzort der Germanwings-Maschine sind laut einem Bericht Leichenteile des Co-Piloten entdeckt worden. Die Identifizierung der sterblichen Überreste des 27-Jährigen sei durch einen DNA-Abgleich erfolgt, meldete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf französische Ermittler. Die Germanwings-Maschine mit 150 Menschen an Bord war am Dienstag in den französischen Alpen an einer Felswand zerschellt.

