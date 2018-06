Berlin (AFP) Deutschlands Komikerlegende Loriot hat der britischen Komikerlegende John Cleese nach dessen Worten einen Sketch geklaut. Für den 1972 erschienen Gag "Der Astronaut" habe sich Loriot bei einem von Cleese bereits in den 1960er Jahren aufgeführten Sketch bedient, schreibt der 75-jährige Brite laut "Bild am Sonntag" in seiner neuen Autobiographie. Vorwürfe macht John Cleese dem 2011 verstorbenen Loriot aber nicht. "Es ist kein Problem. Klauen gehört zum Handwerk", sagte er der "BamS".

