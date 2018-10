Lausanne (AFP) Wegen der entscheidenden Beratungen über das iranische Atomprogramm haben Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sein französischer Kollege Laurent Fabius einen für Montag geplanten gemeinsamen Besuch in Kasachstan verschoben. Die beiden Minister verlängerten ihren Aufenthalt in Lausanne, um weiter bei den Atomverhandlungen dabei zu sein, verlautete am Sonntag aus Diplomatenkreisen. Zuvor hatte bereits US-Außenminister John Kerry eine Verlängerung seines Aufenthalts angekündigt.

