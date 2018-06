Lausanne (AFP) Bei den Gesprächen über das umstrittene iranische Atomprogramm im schweizerischen Lausanne stehen die Verhandlungspartner nach Angaben aus US-Regierungskreisen unmittelbar vor Beratungen in großer Runde. Die anwesenden Außenminister des Irans, Deutschlands, Frankreichs, der USA und Chinas sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sollten noch am Sonntag gemeinsam tagen, sagte der US-Vertreter. Es wäre die erste große Runde seit dem Beginn der heißen Phase in den jüngsten Gesprächen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.