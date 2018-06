Berlin (AFP) Filmemacher Wim Wenders hat sich auf seinen vielen Reisen bei Essenseinladungen auch schon zum Selbstschutz als unhöflicher Gast gezeigt. So habe er sich in Hongkong geweigert, aus dem Hirn eines lebenden Affen zu löffeln, sagte der 69-Jährige der "Bild am Sonntag". "Die Gastgeber waren natürlich beleidigt, aber irgendwo muss man einen Strich ziehen."

