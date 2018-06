Sepang (SID) - Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (84) hält den aktuellen Champion Lewis Hamilton (30) für den "besten Weltmeister aller Zeiten". Auch, weil sein englischer Landsmann abseits der Rennstrecken die Königsklasse perfekt repräsentiere. Hamilton habe das Star-Potenzial, das Ecclestone bei dessen Vorgänger Sebastian Vettel (27/Heppenheim) vermisst.

"Ich habe Sebastian immer gesagt, dass er es so wie Lewis machen soll", sagte Ecclestone in Sepang. Aber der Hesse schirmt sein Privatleben ab und trägt es im Gegensatz zu Hamilton nicht in die sozialen Medien - sehr zum Leidwesen von Ecclestone. "Manche Fahrer denken, ihr Job ist es, nur Rennen zu fahren. Es ist aber mehr als das", so Ecclestone.

Im Gespräch mit der Bild-Zeitung legte Ecclestone noch einmal nach und kritisierte auch Rekordweltmeister Michael Schumacher (46). "Michael hat unbestritten einen guten Job gemacht. Aber auch er war nicht so aufgeschlossen und kontaktfreudig wie Lewis", sagte Ecclestone, der nach Möglichkeiten sucht, das angekratzte Image der Formel 1 wieder aufzupolieren.