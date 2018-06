Paris (AFP) In Frankreich hat die zweite Runde der symbolisch wichtigen Départementswahlen begonnen. Rund 42 Millionen Franzosen sind bei der landesweiten Wahl am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die regierenden Sozialisten von Staatschef François Hollande steuern dabei auf eine erneute schwere Wahlschlappe zu: Das linke Lager dürfte Dutzende der insgesamt 101 französischen Départements verlieren. Bislang hatte es in 61 Départements die Mehrheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.