Tiflis (SID) - Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Jürgen Klinsmann in der Liste der Rekordspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überholt. Der DFB-Kapitän lief am Sonntagabend im EM-Qualifikationspiel in Tiflis gegen Gastgeber Georgien zum 109. Mal für Deutschland auf und liegt als alleiniger Fünfter nun vor dem ehemaligen Nationaltrainer Klinsmann, der 108-mal zum Einsatz kam.

Schweinsteiger benötigt noch vier weitere Länderspiele, um den inzwischen zurückgetretenen Philipp Lahm einzuholen. Der Kapitän des FC Bayern München liegt mit 113 Länderspielen auf Rang vier hinter Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137) und Lukas Podolski (123).