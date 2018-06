Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2015:

14. Kalenderwoche

89. Tag des Jahres

Noch 276 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Leonardo

HISTORISCHE DATEN

2014 - Der SPD-Politiker Dieter Reiter wird zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählt.

2013 - Nordkorea erklärt, das Land sei im Verhältnis zu Südkorea in den "Kriegszustand" eingetreten. Jede Angelegenheit zwischen beiden Staaten werde ab sofort "nach den Vorschriften für Kriegszeiten" behandelt, heißt es in einer Erklärung.

2005 - Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen, urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.

2000 - Der Reichstag in Stockholm stimmt der Halbierung des Umfangs der schwedischen Streitkräfte im Rahmen einer tief greifenden Strukturreform zu.

1995 - Mit der Wahl der CDU-Bundestagsabgeordneten Claire Marienfeld wird erstmals eine Frau zur Wehrbeauftragten bestimmt.

1990 - Der französische Automobilhersteller Citroen kündigt die Einstellung der Produktion des Kleinwagens 2 CV an, der unter dem Namen "Ente" zum Mythos wurde.

1976 - Der amerikanische Film "Einer flog über das Kuckucksnest" von Milos Forman mit Jack Nicholson in der Hauptrolle wird mit fünf Oscars ausgezeichnet.

1936 - Das Luftschiff LZ 129 "Hindenburg" startet von Friedrichshafen zu seinem ersten Transatlantik-Flug nach Rio de Janeiro (Brasilien).

1867 - Russland verkauft Alaska für 7,2 Millionen Dollar an die USA.

AUCH DAS NOCH

1998 - dpa meldet: Seit vier Monaten muss ein Schwede ohne die untere Gebisshälfte auskommen, weil die Behörden diese als Pfand für unbezahlte Zahnarztrechnungen eingezogen und bei der zuständigen Krankenkasse deponiert haben, bis der Streit über die Rechnungen beigelegt ist.

GEBURTSTAGE

1968 - Céline Dion (47), kanadische Sängerin ("My Heart Will Go On")

1960 - Christoph M. Ohrt (55), deutscher Schauspieler

1945 - Eric Clapton (70), britischer Gitarrist und Sänger ("Layla")

1940 - Astrud Gilberto (75), brasilianische Sängerin ("The Girl from Ipanema")

1895 - Jean Giono, französischer Schriftsteller ("Der Husar auf dem Dach"), gest. 1970

TODESTAGE

1950 - Léon Blum, französischer Politiker, erster sozialistischer Premierminister Frankreichs, geb. 1872

1912 - Karl May, deutscher Schriftsteller ("Winnetou"), geb. 1842