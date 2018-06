Agadir (SID) - Nobody Marcel Schneider hat beim Europa-Tour-Turnier in der marokkanischen Küstenstadt Agadir sein bestes Ergebnis als Golfprofi erreicht. Der 25-Jährige aus dem schwäbischen Pleidelsheim belegte bei der Trophee Hassan II. nach einer 67er-Schlussrunde mit 281 Schlägen den neunten Platz. Schneider kassierte dafür sein höchstes Karriere-Preisgeld in Höhe von 28.230 Euro. Bei seinen fünf bisherigen Tour-Starts war Schneider jeweils am Cut gescheitert.

Den Sieg und damit die Teilnahme am US Masters im April in Augusta sicherte sich der Schotte Richie Ramsey. Der 31-Jährige holte sich mit 278 Schlägen seinen dritten Sieg auf der Europa-Tour und kassierte dafür einen Scheck über 250.000 Euro. Zweiter mit einem Schlag Rückstand wurde der Franzose Romain Wattel.

Die Top 10 verpasste Bernd Ritthammer um zwei Schläge. Der 27 Jahre alte Nürnberger kam am Sonntag mit einer 71 ins Klubhaus und landete mit 283 Schlägen auf dem 17. Platz. Dies ist dennoch seine beste Platzierung auf der Tour. Einen Schlag mehr benötigte als 24. der Düsseldorfer Maximilian Kieffer.

Marcel Siem (Ratingen), der das Turnier in Agadir 2013 gewonnen hatte, war nach einer katastrophalen zweiten Runde (79) am Freitag um einen Schlag am am Cut gescheitert. Dabei hatte er nach einer 68 zum Auftakt noch aussichtsreich auf Platz sechs gelegen.